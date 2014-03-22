اجتماع وزراء المالية العرب يقر مقترحات ترفع للقمة العربية

الكويت 22 مارس آذار (رويترز) - أقر المجلس الوزاري الاجتماعي والاقتصادي لوزراء المالية العرب برئاسة وزير المالية الكويتي انس الصالح اليوم السبت مجموعة من القرارات تمهيدا لرفعها للقمة العربية الخامسة والعشرين الثلاثاء المقبل.

وكان القرار الأول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الرابعة والعشرين في الدوحة ومنها دعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه مبادرة أمير الكويت لصندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوقيع مذكرة تفاهم لانشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.

وأقر المجلس كذلك مقترح إنشاء المفوضية المصرفية العربية واحالته إلى محافظي البنوك المركزية واقراره من المجلس الوزاري دون الحاجه لرفعة إلى القمة.

ودعا المجلس الدول العربية إلى بذل الجهود لتنفيذ مشروعات ربط السكك الحديدية والعمل على دخول الاتحاد الجمركي العربي حيز التنفيذ في 2015 . وكذلك وضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية الامن المائي في المنطقة العربية وعرضها على القمة.

وأكد الوزراء على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات اسرائيل تهويد القدس وتهجير سكانها ومواصلة دعم المشروعات المقامة في القدس لدعم صمودها.

وقرر الوزراء تكليف الامانة العامة للجامعة بإعداد دراسات انشاء منطقة الاستثمار الحرة العربية الكبرى وتكليف المجلس الوزاري للكهرباء بالعمل على تنفيذ مبادرة الأمين العام الخاصة بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية.

وقرر المجلس إنشاء آلية عربية في إطار الجامعة العربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية وعرضها على المجلس الوزاري في سبتمبر‭ ‬ايلول القادم.

وأقر المجلس الاعداد لعقد القمة العربية التنموية والاقتصادية في تونس في عام 2015.