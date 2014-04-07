مؤسسة البترول الكويتية: طرح مناقصات مصفاة الزور الشهر المقبل

من أحمد حجاجي

الكويت 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني اليوم الاثنين إن الكويت ستطرح مناقصات مصفاة الزور النفطية الشهر المقبل.

ومشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه هو أحد مشاريع خطة التنمية الرباعية في الكويت الممتدة من 2010 حتى 2014 وهو أول مشروع من نوعه في الكويت يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويهدف المشروع إلى إنتاج 1500 ميجاوات من الطاقة وتحلية المياه بطاقة 105 ملايين جالون يوميا.

ومن المقرر أن يتم احالة مصفاة الشعيبة للتقاعد بعد أن يتم تشغيل المصفاة الرابعة التي تعتزم الكويت بناءها في منطقة الزور.

وذكر العدساني اليوم أن الكويت رفعت طاقة انتاج النفط إلى 3.3 مليون برميل يوميا وتأمل الوصول إلى 3.5 مليون برميل في 2015.

وكان مسؤولون كويتيون قالوا في وقت سابق أن طاقة الانتاج تتراوح بين 3.1 و3.2 مليون برميل يوميا.

وقال العدساني في مؤتمر نفطي اليوم "رفعت الكويت طاقة الانتاج إلى 3.3 مليون برميل يوميا. وستصل إلى 3.5 مليون برميل يوميا في 2015."

ولا زالت الكويت تأمل بلوغ مستوى أربعة ملايين برميل يوميا في 2020 رغم التقدم البطيء في تطوير مشروعات جديدة. وقال العدساني أن بلاده تحتاج لمزيد من المساعدة الخارجية لتحقيق هدفها طويل الأمد.