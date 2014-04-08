وزير النفط الكويتي: لدينا التزام بمساعدة مصر في تخطي مشكلاتها

الكويت 8 أبريل نيسان (رويترز) - قال علي العمير وزير النفط الكويتي اليوم الثلاثاء لرويترز إن العقود التي وقعتها الكويت لتزويد مصر بالنفط الخام والمنتجات النفطية جاءت من منطلق الالتزام بمساعدة مصر في تخطي مشكلاتها.

وقال العمير لرويترز في رده على سؤال حول ما إذا كانت بلاده قلقة بشأن ما تعانيه مصر من صعوبات في العملة الصعبة وكيفية تسديد مقابل هذه الصفقات "سنعمل على تذليل أي صعوبات تعاني منها مصر.. لن نتردد في مساعدتها.. وأي شيء يتم (في هذا الشأن) يكون من خلال اتفاق."

وأعلنت الكويت اليوم أنها وقعت عقودا مع مصر لتصدر إليها 85 ألف برميل نفط يوميا و1.5 مليون طن من الديزل ووقود الطائرات سنويا.