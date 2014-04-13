صحيفة: الكويت تعاقدت مع شل وبي.بي لتوريد غاز طبيعي مسال

الكويت 13 أبريل نيسان (رويترز) - نقلت صحيفة عن مسؤول في مؤسسة البترول الكويتية قوله إن رويال داتش وشل وبي.بي وقعتا صفقات مع الكويت لتوريد غاز طبيعي مسال لعدة سنوات مقبلة.

وبدأت الكويت استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2009 ووقعت صفقات مع شل وشركة التجارة السويسرية فيتول لتوريده خلال فترة ذروة الطلب على الطاقة من ابريل نيسان إلى اكتوبر تشرين الأول في فصول الصيف الاربعة الماضية.

وأبلغ جمل اللوغاني نائب العضو المنتدب لعمليات التسويق في المؤسسة صحيفة السياسة إنه جرى التعاقد مع شل وبي.بي لتوريد الغاز الطبيعي المسال للكويت في فصل الصيف في السنوات الخمس أو الست المقبلة.

وذكر أن الكميات التي ستوردها الشركتان من الغاز فائق التبريد تبلغ نحو 2.5 مليون طن سنويا.

وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن الكويت ستوقع عقدا اخر لشراء الغاز الطبيعي المسال مع شركة ثالثة في وقت لاحق هذا الأسبوع.