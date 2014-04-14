مصرفيون: برقان الكويتي يستعين ببنوك في إصدار سندات محتمل

لندن 14 أبريل نيسان (آي.اف.آر) - قال مصرفيون إنه يتردد أن بنك برقان الكويتي قد استعان ببنك اتش.اس.بي.سي وكامكو وان.بي.كيه كابيتال لإدارة إصدار سندات محتمل.

ولم يتضح بعد إن كان الطرح المزمع بالدولار الأمريكي أم بالدينار الكويتي ولا ما إذا كان رئيسيا أم ثانويا لكن الخيار الثاني يبدو الأرجح.

وبنك برقان الحاصل على تصنيف ‭A3/BBB+‬ أحد بنكين كويتيين ينويان إصدار سندات ثانوية والآخر هو بنك الخليج.

وتجري الكويت وعدة دول خليجية أخرى مشاورات قبيل اعتماد قواعد بازل 3.

كانت رويترز نقلت عن الرئيس التنفيذي للبنك قوله الشهر الماضي إن برقان يريد زيادة رأس المال هذا العام لاستيفاء متطلبات بازل 3 مستبعدا القيام بأي عمليات استحواذ في المستقبل القريب.

وقال الرئيس التنفيذي إدواردو إيجورين إن الزيادة التي قد تحدث في الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي قد تكون "رأسمالية محضة" أو بإصدار سندات دائمة أو كليهما وذلك بناء على نتيجة المناقشات مع الهيئات التنظيمية والمساهمين.

وأبلغ الصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العامة "نناقش الأمر مع البنك المركزي - أعرف أننا قد نحتاج لزيادة رأس المال ما بين 20 و30 بالمئة."