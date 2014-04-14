شركات كورية تفوز بعقود قيمتها 7.2 مليار دولار في الكويت

سول 14 أبريل نيسان (رويترز) - فازت خمس شركات كورية جنوبية بعقود قيمتها 7.2 مليار دولار من شركة البترول الوطنية الكويتية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين المعايير البيئية بمصفاتي تكرير.

وتسلط العقود الممنوحة في إطار عروض قيمتها 12 مليار دولار لمشروع الوقود النظيف وافقت عليها الحكومة في فبراير شباط الضوء على جهود الشركات الكورية الجنوبية لزيادة هامش الربح عن طريق تقديم عروض مشتركة مع شركات محلية أو أجنبية للفوز بمشاريع كبيرة في الخارج.

وقال يون سوك مو المحلل في سامسونج للأوراق المالية إن الشركات الكورية تتجه على نحو متزايد إلى إقامة تحالفات مع شركات أجنبية ذات باع مما يمكنها من الفوز بعقود أعلى من حيث القيمة.

وبحسب تقرير لوزارة التجارة والصناعة والطاقة هذا الشهر زادت عقود المشاريع الخارجية التي فازت بها شركات البناء الكورية الجنوبية في الخارج خلال الربع الأول بنسبة 42.1 بالمئة على أساس سنوي.

وقال الوزارة إن فرص تحقيق مزيد من النمو في العقود الخارجية تبدو جيدة في ضوء التوقعات لاستمرار التعافي الاقتصادي العالمي وتنامي الطلب المرتبط بمشاريع في مجال الطاقة.

وقالت دايو للهندسة والبناء في بيان اليوم الاثنين إنها فازت بعقد لمصفاة ميناء عبد الله في الكويت في إطار مشروع مشترك مع هيونداي للصناعات الثقيلة وفلور كورب.

وأوضحت أن قيمة العقد 1.13 مليار دولار لكل من الشركات الثلاثة.

وقالت سامسونج الهندسية في إشعار اليوم إنها فازت بعقد منفصل قيمته 1.62 مليار دولار لمصفاة ميناء عبد الله ضمن مشروع مشترك مع بتروفاك وشركة شيكاجو بريدج اند ايرون.

وقالت جي.اس للهندسة والبناء واس.كيه للهندسة والبناء غير المدرجة في البورصة إنهما فازتا بعقد مصفاة في الكويت ضمن مشروع مشترك مع جيه.جي.سي كورب اليابانية.