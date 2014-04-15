الكويت سترسي عقدا بقيمة 4.3 مليار دولار لمشروع النفط الثقيل

من سيلفيا وستال

الكويت 15 أبريل نيسان (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت إن الكويت تنوي منح عقد بقيمة 1.2 مليار دينار (4.3 مليار دولار) في وقت لاحق هذا العام يتعلق بالمرحلة الأولى من مشروع لإنتاج الخام الثقيل من حقل الرتقة الشمالي.

ويأتي المشروع في إطار جهود الكويت لزيادة الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020. ويبلغ إنتاج الكويت حاليا نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا ويجري تصدير نحو ثلثيه.

وصرح هاشم هاشم للصحفيين علي هامش مؤتمر نفطي اليوم الثلاثاء أن الموعد النهائي لتقديم العروض لعقد الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء هو 11 مايو أيار لكن قد تمدد المهلة في حالة ورود استفسارات من الشركات.

وقال عن المرحلة الأولي من مشروع حقل الرتقة "أظهر جميع مقاولي الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء اهتماما ويشاركون في العطاء."

وأضاف أن الحقل وطاقته 60 ألف برميل يوميا سيبدأ الإنتاج بحلول عام 2017 أو 2018 مضيفا أن الإنتاج سيصل إلى 120 ألف برميل يوميا بحلول 2020 وأن الشركة ستقيم مدى الحاجة لزيادة الإنتاج إلى 270 ألف برميل يوميا بعد هذا التاريخ.

ويأتي معظم إنتاج الكويت من النفط من بضعة حقول قديمة منها حقل برقان في جنوب البلاد. وتبلغ طاقة إنتاج الكويت حاليا نحو 3.25 مليون برميل يوميا ويبلغ حصة شركة نفط الكويت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وقال هاشم إن الشركة ستسهم بإنتاج إضافي قدره 650 ألف برميل يوميا للوصول بطاقة الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020.