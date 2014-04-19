أرباح بيت التمويل الكويتي ترتفع 13% في الربع الأول إلى 26 مليون دينار

الكويت 19 أبريل نيسان (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم السبت إن أرباحه الفصلية ارتفعت 13 في المئة إلى 26.06 مليون دينار في الربع الأول من 2014 مقابل 23 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2013.

وقال بيتك وهو أكبر بنك إسلامي في الدولة النفطية في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن ربحية السهم الواحد بلغت 6.12 فلسا للربع الأول من العام الجاري بنسبة زيادة واحدا في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي .

وبلغ إجمالي الإيرادات 224.4 مليون دينار بنسبة زيادة واحد في المئة عن العام السابق .

وقال حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس الإدارة في البيان إن هذه الأرباح "تعطى قوة دفع لتحقيق مجموعة من الأهداف والتطلعات خلال الفترة المقبلة."