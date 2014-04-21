وكالة: المركزي الكويتي يحذر من ارتفاع الإنفاق الحكومي

الكويت 21 أبريل نيسان (رويترز) - قال محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي إن نمو الإنفاق العام والاعتماد عل إيرادات النفط يحولان دون تحقيق نمو اقتصادي مستديم وهو ما ينسجم مع فحوى تحذيرات سابقة من صندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المحافظ الذي نادرا ما يعلق على قضايا تتعلق بالسياسة قوله إن الكويت بحاجة للحد من الهدر في الموازنة العامة و"ترشيد" برامج الدعم.

والكويت من أغنى دول العالم من حيث دخل الفرد وتدعم البنزين والمرافق بمبالغ ضخمها لسكانها البالغ عددهم 3.8 مليون نسمة ولا تفرض ضريبة دخل.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الإنفاق في الدولة المنتجة للنفط قد يتجاوز الإيرادات في عام 2017 حسب أسوأ تصور محتمل لكن الحكومة تتوقع أن ذلك قد يحدث في 2021.

وقالت الوكالة الرسمية إن الهاشل أعلن في مؤتمر صحفي أن الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة "تعوق مسيرة تعزيز النمو والتطوير للاقتصاد الوطني على أسس مستدامة."

وتابع أنه ينبغي أن تعمل الحكومة على تنويع مصادر الدخل وتحصيل المستحقات المالية مقابل ما تقدمه من خدمات ولاسيما الكهرباء والمياه.

وبدأت الحكومة مراجعة نظام الدعم في العام الماضي وقالت إن الخدمات الرخيصة ستوجه لمن يحتاجونها. وقال الوزير إن المراجعة ستنتهي هذا العام.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة الدعم إلى 5.1 مليار دينار (18.3 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي بدأت هذا الشهر.

وقالت الحكومة في بيان في يناير كانون الثاني إنها تنوي زيادة الإنفاق الحكومي 3.2 بالمئة في السنة المالية الجارية وهي وتيرة أبطأ كثيرا منها في العشر سنوات الأخيرة حيث كان المتوسط في خانة العشرات.