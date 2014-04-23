جدول-ارتفاع التضخم في الكويت إلى 3% على أساس سنوي في مارس

23 أبريل نيسان (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن مكتب الإحصاءات الكويتي أصدر البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مارس آذار:

ملحوظة: توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يناير كانون الثاني أن يبلغ التضخم 3.5 بالمئة في المتوسط في 2014 و3.7 بالمئة في 2015 ارتفاعا من 2.7 بالمئة في 2013. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)