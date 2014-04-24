جدول-انكماش فائض ميزان المعاملات الجارية للكويت 8% في 2013

24 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات أولية من بنك الكويت المركزي اليوم الخميس انكماش فائض ميزان المعاملات الجارية نحو ثمانية بالمئة إلى 20.3 مليار دينار (72.2 مليار دولار) في 2013 وبما يتماشى مع توقعات السوق. وتشير حسابات لرويترز من واقع أحدث البيانات الرسمية إلى أن فائض عام 2013 يعادل 39.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 انخفاضا من 43 بالمئة. ولم تصدر الكويت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 حتى الآن. كان محللون استطلعت رويترز آراءهم في يناير كانون الثاني توقعوا وصول فائض ميزان المعاملات الجارية للكويت في العام الماضي إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على أن يتراجع إلى 37.8 بالمئة في 2014. ميزان المدفوعات 2013 2012 (بالمليار دينار) المعاملات الجارية 20.316 22.063 (22.174) الميزان التجاري (فوب) 25.442 26.762 (27.101) الصادرات (فوب) 32.805 33.491 (33.389) بدون النفط الخام 30.948 31.813 (31.608) الواردات (فوب) -7.364 -6.729 (-6.289) الحساب الرأسمالي 1.287 1.192 (1.176) الحساب المالي -21.711 -23.566 (-24.108) الاستثمار المباشر -1.783 -1.453 (-1.598) الاستثمار الكويتي بالخارج -2.293 -1.970 (-2.117) الاستثمار الأجنبي بالكويت 0.511 0.517 (0.518) استثمارات المحافظ (صافي) -8.749 -7.400 (-7.157) ملحوظة: أرقام 2013 قابلة للتعديل وبيانات 2012 معدلة. الأرقام بين الأقواس هي البيانات السابقة قبل التعديل. فوب = تسليم ظهر السفينة. (الدولار = 0.2813 دينار كويتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)