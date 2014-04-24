تراجع بورصتي الامارات وصعود سوق البحرين لأعلى مستوياته في 3 سنوات

من أولزاس أويزوف

دبي 24 أبريل نيسان (رويترز) - تراجعت بورصتا الإمارات العربية المتحدة من أعلى مستويات لها في أعوام اليوم الخميس بينما ارتفعت بورصة السعودية وصعد مؤشر سوق البحرين لأعلى مستوياته في ثلاث سنوات.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة في جلسة متقلبة انخفض أثناءها نحو أربعة في المئة. وشكل سهم إعمار العقارية أكبر ضغط على المؤشر بعدما بدد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة يوم الأربعاء بعض آمال المستثمرين في زيادة توزيعات الأرباح لعام 2013 عما اقترحه مجلس الإدارة. وتراجع سهم إعمار 1.4 في المئة.

وهبطت أيضا أسهم شركات عقارات وبناء أخرى ماعدا سهم أرابتك القابضة للبناء الذي أغلق مرتفعا 0.3 في المئة بعد تقلبات حادة.

وقفز سهم أرابتك 10.7 في المئة يوم الأربعاء بعدما أبدت الشركة أملها في توسعات طموحة وعرضت مشروعات جديدة في معرض عقاري كبير في أبوظبي. لكن محللين قالوا إن تحركات سهم أرابتك أصبح من الصعب التنبؤ بها وإن السهم تجاوز تقديرات القيمة العادلة لبعض السماسرة الرئيسيين.

وبخلاف سهم أرابتك صعد سهمان قياديان فقط حيث زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدا في المئة وسهم شركة سوق دبي المالي التي تدير بورصة الإمارة 0.5 في المئة بعدما أعلن البنك والشركة عن أرباح قوية للربع الأول من العام.

وقال بنك الامارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي اليوم إن صافي ربح الربع الأول ارتفع 25 في المئة إلى 1.04 مليار درهم (284 مليون دولار) بينما توقع محللون في المتوسط ربحا قدره 904 ملايين درهم.

وتجاوز سوق دبي المالي أيضا التوقعات مع ارتفاع صافي ربحه الفصلي ثمانية أمثاله إلى 215.1 مليون درهم. وتوقع محللون في إتش.إس.بي.سي وجلوبال ريسيرش صافي ربح قدره 202 مليون و109 ملايين درهم على الترتيب.