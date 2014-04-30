الكويت تمدد الموعد النهائي للشركات لتوفيق أوضاعها مع قواعد الحوكمة الجديدة

الكويت 30 أبريل نيسان (رويترز) - مددت هيئة أسواق المال الكويتية المهلة المحددة للشركات المسجلة للتقيد بقواعد جديدة للحوكمة بعدما تبين لها أن بعض الشركات ستواجه صعوبات حتى تكون مستعدة بحلول موعد انتهاء المهلة في نهاية العام.

وجرى تمديد المهلة 18 شهرا.

وكانت الهيئة قد اصدرت القواعد الجديدة في يونيو حزيران 2013 وقالت في باديء الامر إن على الشركات التقيد بها بحلول نهاية العام الحالي.

وقالت الهيئة اليوم الأربعاء إنها ستمهل الشركات حتى نهاية يونيو حزيران 2016 لتنفيذها.

وتتضمن القواعد فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن الرئيس التنفيذي والإفصاح الفوري عن المعلومات للسوق وإقامة نظام للرقابة الداخلية وإدارة مخاطر.

وقالت الهيئة في بيان إنها على علم بالصعوبات التي ربما تعوق بعض الشركات المعنية عن تطبيق قواعد الحوكمة.

وحثت الهيئة الشركات على الالتزام بالقواعد التي قالت عنها إنها تعزز ثقة المستثمرين في القطاع المالي في البلاد. وهناك نحو 200 شركة مسجلة في سوق الاسهم الكويتية.

وأظهر استطلاع لرويترز شمل 12 مديرا لصناديق دولية في فبراير شباط أنهم وضعوا الكويت في المركز الاخير بين خمس أسواق كبيرة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بإفصاح الشركات وتفعيل القواعد التنظيمية في مواجهة التعاملات غير المشروعة.

ورحب بعض مسؤولي الشركات والمستثمرين بالجهود التي تهدف إلى فرض إجراءات صارمة على الأنشطة المشبوهة وصراعات المصالح المحتملة وبناء على ذلك غيرت شركات كبيرة هياكلها.