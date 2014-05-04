وكالة: الكويت تتوقع استقرار أسعار النفط في 2014

الكويت 4 مايو أيار (رويترز) - توقع وزير النفط الكويتي علي العمير في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية ألا تشهد أسعار الخام تغيرا كبيرا في 2014 وأن تظل قريبة من مستوياتها الحالية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن العمير حرص بلاده على "ألا تكون هناك اهتزازات قوية في أسعار النفط".