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جدول-نمو إقراض البنوك الكويتية في مارس الأسرع منذ نوفمبر 2009

Mon May 5, 2014 1:20pm GMT
 
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5 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي
اليوم الاثنين تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 8.8 بالمئة على
أساس سنوي في نهاية مارس آذار مقارنة مع 6.7 بالمئة في الشهر
السابق.
    ونما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 7.4 بالمئة على أساس سنوي
في مارس آذار وهو أسرع معدل منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009 وذلك
ارتفاعا من 6.7 بالمئة في فبراير شباط.
            
المعروض النقدي (%)    مارس 2014    فبراير 2014    مارس 2013
التغير السنوي (ن1)       19.7      15.0          17.0
التغير السنوي (ن2)       8.8       6.7          8.7
التغير السنوي (ن2-ن1)   5.0          3.8          6.1
مطالبات البنوك على
    القطاع الخاص       7.4          6.7          3.0
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي 
 بالمليار دينار       9.189      8.547      8.032
التغير السنوي (%)       14.4      2.3          18.3
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 