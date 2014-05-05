جدول-نمو إقراض البنوك الكويتية في مارس الأسرع منذ نوفمبر 2009

5 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 8.8 بالمئة على أساس سنوي في نهاية مارس آذار مقارنة مع 6.7 بالمئة في الشهر السابق. ونما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 7.4 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار وهو أسرع معدل منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009 وذلك ارتفاعا من 6.7 بالمئة في فبراير شباط. المعروض النقدي (%) مارس 2014 فبراير 2014 مارس 2013 التغير السنوي (ن1) 19.7 15.0 17.0 التغير السنوي (ن2) 8.8 6.7 8.7 التغير السنوي (ن2-ن1) 5.0 3.8 6.1 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 7.4 6.7 3.0 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 9.189 8.547 8.032 التغير السنوي (%) 14.4 2.3 18.3 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)