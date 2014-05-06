وزير: المغرب ودول خليجية سيقدمان 40% من 2.8 مليار دولار لمشاريع سياحية

من مات سميث

دبي 6 مايو أيار (رويترز) - قال وزير السياحة المغربي لحسن حداد لرويترز اليوم الثلاثاء ان المغرب وأربع دول عربية خليجية سيقدمان 40 بالمئة من التمويل لمشاريع سياحية بقيمة ملياري يورو (2.78 مليار دولار) في الدار البيضاء وطنجة والرباط.

وأعلنت الحكومة المغربية الشهر الماضي خططا لاعادة تطوير منطقة ميناء الدار البيضاء وقدرت الاستثمارات من الدول الخليجية الاربع -الكويت والسعودية وقطر والامارات العربية- بحوالي 6 مليارات درهم (741.14 مليون دولار) رغم انه يبدو الان ان مساهمة الدول الخليجية قد تكون اقل من ذلك.

وأبلغ حداد رويترز على هامش معرض للسياحة في دبي ان هذه الدول ستتعاون ايضا مع المغرب في مشروعين اخرين في الرباط وطنجة سيتضمنان وحدات سكنية.

وقال ان تكلفة المشاريع الثلاثة مجتمعة من المنتظر ان تبلغ ملياري يورو.

واضاف ان المغرب والدول الخليجية الاربع سيقدمان 40 بالمئة من التمويل للمشاريع الثلاثة وان الباقي سيأتي من مستثمرين بالقطاع الخاص وتمويل مصرفي.

وقال حداد ان مشرع الرباط سيطور واديا بين العاصمة المغربية ومدينة سلا القريبة وسيتضمن وحدات سكنية وفنادق ومواقع للجذب الثقافي مثل متحف ومسرح.

وفي طنجة ستعيد الحكومة تطوير منطقة ميناء المدينة المطلة على البحر المتوسط على ارض تشغلها حاليا مصانع وثكنات عسكرية وبعض مرافق الميناء.