وصال كابيتال تستثمر 1.10 مليار دولار في السياحة بالمغرب

الرباط 12 مايو أيار (رويترز) - أعلنت وصال كابيتال وهي مشروع مشترك بين المغرب وأربع دول خليجية عزمها استثمار تسعة مليارات درهم (1.10 مليار دولار) في البنية التحتية للقطاع السياحي بالعاصمة المغربية الرباط.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن المشروع الذي أطلق عليه "وصال بورقراق" يتعلق بتطوير الشطر الثاني من هضبة نهر بورقراق الذي يفصل الرباط عن جارتها سلا وذلك بإقامة مواقع ثقافية ومساحات للترفيه ووحدات سكنية وفندقية.