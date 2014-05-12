وصال كابيتال تستثمر 1.10 مليار دولار في السياحة بالمغرب
الرباط 12 مايو أيار (رويترز) - أعلنت وصال كابيتال وهي مشروع مشترك بين المغرب وأربع دول خليجية عزمها استثمار تسعة مليارات درهم (1.10 مليار دولار) في البنية التحتية للقطاع السياحي بالعاصمة المغربية الرباط.
وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن المشروع الذي أطلق عليه "وصال بورقراق" يتعلق بتطوير الشطر الثاني من هضبة نهر بورقراق الذي يفصل الرباط عن جارتها سلا وذلك بإقامة مواقع ثقافية ومساحات للترفيه ووحدات سكنية وفندقية.
ووصال كابيتال صندوق استثماري يتوزع بحصص متساوية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية وقطر.
وسيوفر المشروع الذي سيتم إنجازه بين 2014 و2020 نحو 12 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
(الدولار = 8.177 درهم مغربي) (تغطية صحفية زكية عبدالنبي في الرباط - تحرير أحمد إلهامي)
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