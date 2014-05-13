مقدمة 1-الكويت تتوقع استيراد 2.5 مليون طن سنويا من الغاز من شل وقطر غاز وبي.بي

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من أحمد حجاجي

الكويت 13 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول كويتي اليوم الثلاثاء إن بلاده تتوقع استيراد نحو 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من شركات شل وقطر غاز وبي.بي.

وقال العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف لرويترز "الكمية التي تعاقدنا عليها مع ثلاث شركات تصل إلى مليونين ونصف (المليون) طن سنويا."

وأوضح أن هذه الكمية ستكون موزعة على 32 شحنة سنويا كل منها 80 ألف طن نصيب شركة شل منها 18 شحنة وقطر غاز 8 شحنات وبي.بي 6 شحنات.

وتحتاج الكويت عضو منظمة أوبك للغاز الطبيعي بشدة لتشغيل محطات الكهرباء التي يتزايد عليها الضغط بقوة خلال فصل الصيف شديد الحرارة والذي يتزايد فيه استخدام أجهزة التكييف.

وذكر المضف أنه في هذا الإطار وقعت مؤسسة البترول الكويتية الذراع التنفيذية للحكومة في قطاعي النفط والغاز اليوم عقدا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة بي.بي مدته خمس سنوات وقيمته نحو ثلاث مليارات دولار.

ويضاف هذا العقد الجديد إلى عقدين سابقين وقعتهما المؤسسة مؤخرا مع كل من قطر غاز وشل.