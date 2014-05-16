شركة هندية توقع عقودا لاستيراد النفط من الإمارات والكويت

نيودلهي 16 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة بهارات بتروليوم الهندية لتكرير النفط في بيان اليوم الجمعة إن وقعت اتفاقا مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لاستيراد 60 ألف برميل يوميا من الخام في 2014-2015.

وقالت الشركة التي تديرها الدولة إنها ووحدتها شركة بهارات عمان للمصافي وقعتا اتفاقا مع مؤسسة البترول الكويتية لشراء 84 ألف برميل يوميا من النفط في السنة المالية حتى 31 مارس آذار 2015.

وتدير الشركة مصفاة في مومباي بغرب الهند تبلغ طاقتها 240 ألف برميل يوميا وأخرى في كوتشي بجنوب البلاد طاقتها 190 ألف برميل يوميا.

وتملك حصة أغلبية في مصفاة نوماليجاره بجنوب شرق الهند والبالغة طاقتها 60 ألف برميل يوميا.