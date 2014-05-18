Wed 9 Aug 2017 | 15:19 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الكويت توافق على فتح فرع للبنك الصناعي والتجاري الصيني

Sun May 18, 2014 12:38pm GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 18 مايو أيار (رويترز) - قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل إن بلاده وافقت على فتح فرع للبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الهاشل قوله إن وزير المالية الكويتي أصدر اليوم الأحد قرارا "بتسجيل فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي."

وأضاف الهاشل أن البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود سبق له أن حصل على موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزي وموافقة مجلس الوزراء على افتتاح فرع له في الكويت.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 