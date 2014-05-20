شركة للتعمير الكويتية تشتري أرضا مقابل 12 مليون دينار

الكويت 20 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة التعمير للاستثمار العقاري اليوم الثلاثاء إن شركة تابعة لها وقعت عقد استثمار تشتري بموجبه قطعة أرض بمبلغ 12 مليون دينار (42.7 مليون دولار).

وقالت التعمير في بيان نشر بموقع بورصة الكويت إن شركة نادي الكورنيش البحري المملوكة لها بنسبة 84.6 بالمئة "قامت بتوقيع عقد استثمار مدته خمس سنوات وذلك لشراء قطعة أرض على الشريط الساحلي في الكويت." وتسدد القيمة خلال خمس سنوات.