طيران الجزيرة الكويتية تتسلم طائرة ايرباص يوم السبت

الكويت 25 مايو أيار (رويترز) - تتسلم طيران الجزيرة الكويتية طائرة ايرباص من طراز ايه320 يوم السبت المقبل هي الثالثة التي تتسلمها في أقل من عام لتزيد حجم أسطولها إلى 15 طائرة.

وقالت شركة الطيران الخاصة الوحيدة في الكويت في بيان اليوم الأحد إنها ستتسلم الطائرة "مباشرة من مقر المصنع" في مدينة هامبورج الألمانية.

وسبق أن تسلمت طيران الجزيرة طائرة في يونيو حزيران الماضي وأخرى في نوفمبر تشرين الثاني.