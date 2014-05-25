Wed 9 Aug 2017 | 15:19 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

طيران الجزيرة الكويتية تتسلم طائرة ايرباص يوم السبت

Sun May 25, 2014 12:14pm GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 25 مايو أيار (رويترز) - تتسلم طيران الجزيرة الكويتية طائرة ايرباص من طراز ايه320 يوم السبت المقبل هي الثالثة التي تتسلمها في أقل من عام لتزيد حجم أسطولها إلى 15 طائرة.

وقالت شركة الطيران الخاصة الوحيدة في الكويت في بيان اليوم الأحد إنها ستتسلم الطائرة "مباشرة من مقر المصنع" في مدينة هامبورج الألمانية.

وسبق أن تسلمت طيران الجزيرة طائرة في يونيو حزيران الماضي وأخرى في نوفمبر تشرين الثاني.

كانت المجموعة أعلنت في بداية العام أنها تدرس وضع طلبية جديدة خلال 12 شهرا. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 