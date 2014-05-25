وزير النفط الكويتي يقول الأسواق العالمية مستقرة

الكويت 25 مايو أيار (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي قوله إن أسواق النفط العالمية مستقرة مما ينبئ باجتماع ناجح لمنظمة أوبك الشهر المقبل.

ونسبت الوكالة الرسمية إلى الوزير علي العمير قوله إن مستوى الإنتاج الحالي مناسب للمصدرين والمستهلكين على حد سواء.