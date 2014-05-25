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وزير النفط الكويتي يقول الأسواق العالمية مستقرة

Sun May 25, 2014 1:22pm GMT
 
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الكويت 25 مايو أيار (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي قوله إن أسواق النفط العالمية مستقرة مما ينبئ باجتماع ناجح لمنظمة أوبك الشهر المقبل.

ونسبت الوكالة الرسمية إلى الوزير علي العمير قوله إن مستوى الإنتاج الحالي مناسب للمصدرين والمستهلكين على حد سواء.

وقال "إننا أمام معادلة مستقرة وأمام اجتماع مقبل سيجد كل توفيق ونجاح وهذا ما نتوقعه من هذا الاجتماع." (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 