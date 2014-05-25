جدول-تراجع التضخم في الكويت إلى 2.7% على أساس سنوي في ابريل

25 مايو أيار (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد إن مكتب الإحصاءات الكويتي أصدر البيانات التالية لأسعار المستهلكين في ابريل نيسان: التضخم (%) ابريل 2014 مارس 2014 ابريل 2013 التغير الشهري 0.1 0.3 0.3 التغير السنوي 2.7 3.0 2.8 ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار 2.9 بالمئة على أساس سنوي في ابريل نيسان و0.4 بالمئة على أساس شهري. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يناير كانون الثاني أن يبلغ التضخم 3.5 بالمئة في المتوسط في 2014 و3.7 بالمئة في 2015 ارتفاعا من 2.7 بالمئة في 2013. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)