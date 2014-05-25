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جدول-تراجع التضخم في الكويت إلى 2.7% على أساس سنوي في ابريل

Sun May 25, 2014 1:58pm GMT
 
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25 مايو أيار (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم
الأحد إن مكتب الإحصاءات الكويتي أصدر البيانات التالية لأسعار
المستهلكين في ابريل نيسان:
    
التضخم (%)        ابريل 2014    مارس 2014    ابريل 2013
 التغير الشهري           0.1           0.3           0.3
 التغير السنوي           2.7           3.0           2.8
    
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18
بالمئة من سلة الأسعار 2.9 بالمئة على أساس سنوي في ابريل نيسان
و0.4 بالمئة على أساس شهري.
    توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يناير كانون الثاني أن
يبلغ التضخم 3.5 بالمئة في المتوسط في 2014 و3.7 بالمئة في 2015
ارتفاعا من 2.7 بالمئة في 2013.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 