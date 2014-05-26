صحيفة:محكمة سعودية تقضي بإعدام شخص أطلق النار على قوات الامن
الكويت 26 مايو أيار (رويترز) - قالت صحيفة سعودية اليوم الاثنين إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قضت بإعدام رجل لاطلاقه النار على قوات الأمن في المنطقة الشرقية باستخدام سلاح آلي.
ونظمت الأقلية الشيعية احتجاجات متفرقة في المنطقة منذ سنوات. وتزامنت احدث موجة من المظاهرات مع الثورات التي شهدتها بعض الدول العربية في عامي 2011 و2012.
وذكرت صحيفة عكاظ السعودية ان الرجل الذي وصفه ناشطون بانه شيعي أدين ايضا بشراء أسلحة والتستر على مجموعة من مثيري الشغب.
وقالت الصحيفة إنه أطلق النار على قوات الأمن في بلدتي تاروت ودارين الواقعتين شرقي محافظة القطيف التي كانت محور الاحتجاجات الاخيرة.
وقتل 21 شخصا على الأقل بالرصاص في المنطقة الشرقية منذ اوائل عام 2011. ويعيش معظم الشيعة السعوديين في المنطقة ويقول بعضهم انهم يعانون التمييز في المملكة التي تحكمها عائلة سنية وهو اتهام تنفيه السلطات السعودية. (إعداد حسن عمار للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)
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