زين العراق تودع 18.6 مليون دولار لدى هيئة الاتصالات

الكويت 2 يونيو حزيران (رويترز) - قالت زين للاتصالات الكويتية اليوم الاثنين إن وحدتها العراقية أودعت 18.6 مليون دولار لدى هيئة الاتصالات والإعلام العراقية لحين البت في غرامة كانت الحكومة فرضتها على شركات الهاتف المحمول فيما يتعلق بمستوى الخدمة.

وقالت زين في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن زين العراق المملوكة لها بنسبة 76 بالمئة أودعت المبلغ "لحين البت والانتهاء من الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة."