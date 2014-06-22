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ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 2.9% على أساس سنوي في مايو

Sun Jun 22, 2014 10:04am GMT
 
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22 يونيو حزيران (رويترز) - اصدر مكتب الإحصاءات الكويتي البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مايو أيار :

التضخم (%) مايو 2014 ابريل 2014 مايو 2013 التغير الشهري 0.2 0.1 0.0 التغير السنوي 2.9 2.7 3.0

ملحوظة: ارتفعت تكلفة المساكن التي تمثل 29 بالمئة من نفقات المستهلكين 4.6 بالمئة على أساس سنوي واستقرت على أساس شهري في مايو ايار.

ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار 2.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو ايار 0.1 بالمئة على أساس شهري.

توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في ابريل نيسان أن يبلغ التضخم 3.1 بالمئة في المتوسط في 2014 و3.5 بالمئة في 2015 ارتفاعا من 2.7 بالمئة في 2013. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 