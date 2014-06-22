ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 2.9% على أساس سنوي في مايو

22 يونيو حزيران (رويترز) - اصدر مكتب الإحصاءات الكويتي البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مايو أيار :

التضخم (%) مايو 2014 ابريل 2014 مايو 2013 التغير الشهري 0.2 0.1 0.0 التغير السنوي 2.9 2.7 3.0

ملحوظة: ارتفعت تكلفة المساكن التي تمثل 29 بالمئة من نفقات المستهلكين 4.6 بالمئة على أساس سنوي واستقرت على أساس شهري في مايو ايار.

ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار 2.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو ايار 0.1 بالمئة على أساس شهري.