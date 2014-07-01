بلومبرج: كيه.كيه.آر وتي.بي.جي تدرسان شراء أمريكانا الكويتية

أول يوليو تموز (رويترز) - قالت بلومبرج اليوم الثلاثاء إن مجموعات من بينها شركتا الاستثمار المباشر كيه.كيه.آر وتي.بي.جي كابيتال تدرس تقديم عروض لشراء حصة أغلبية في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا).

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن ست مجموعات على الأقل تدرس شراء أمريكانا من عائلة الخرافي أكبر مساهم فيها.

ومن بين الأطراف الأخرى المهتمة بالصفقة التي قد تقدر قيمة الشركة المدرجة في بورصة الكويت بنحو خمسة مليارات دولار سي.في.سي كابيتال بارتنرز وأدفنت انترناشونال حسبما ذكر اثنان من المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها لأن المحادثات سرية.