مقدمة 1-بلومبرج: كيه.كيه.آر وتي.بي.جي تدرسان شراء أمريكانا الكويتية

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أول يوليو تموز (رويترز) - قالت بلومبرج اليوم الثلاثاء إن مجموعات من بينها شركتا الاستثمار المباشر كيه.كيه.آر وتي.بي.جي كابيتال تدرس تقديم عروض لشراء حصة أغلبية في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا).

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن ست مجموعات على الأقل تدرس شراء الحصة التي تملكها عائلة الخرافي أكبر مساهم فيها.

ومن بين الأطراف الأخرى المهتمة بالصفقة التي قد تقدر قيمة الشركة المدرجة في بورصة الكويت بنحو خمسة مليارات دولار سي.في.سي كابيتال بارتنرز وأدفنت انترناشونال حسبما ذكر اثنان من المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها لأن المحادثات سرية.

تأسست أمريكانا عام 1964 وتدير مطاعم مثل كيه.اف.سي وتي.جي.آي فرايدايز وبيتزا هت في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتصنع الشركة أيضا فول حدائق كاليفورنيا وخضروات فارم فريتس المجمدة.

وتملك عائلة الخرافي حصة نسبتها 66.8 بالمئة في أمريكانا من خلال شركتها الاستثمارية الخاصة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده.

كانت رويترز قالت في ابريل نيسان إن العائلة فوضت بنك الاستثمار روتشيلد لاستطلاع فرص بيع الحصة إلى مشترين محتملين من بينهم مجموعات استثمار مباشر وصناديق سيادية في المنطقة.

وامتنعت تي.بي.جي كابيتال وسي.في.سي كابيتال بارتنرز وأدفنت انترناشونال عن التعليق لرويترز.