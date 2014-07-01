جدول-تراجع الفائض التجاري للكويت في الربع/1 مع انخفاض الصادرات

أول يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الثلاثاء تراجع فائض التجارة الخارجية للبلاد إلى 5.4 مليار دينار (19 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 5.8 مليار دينار قبل عام مع انكماش الصادرات للمرة الأولى في سنة. التجارة الخارجية للكويت الربع/1 الربع/4 الربع/1 (بالمليون دينار) 2014 2013 2013 الصادرات 7539.0 8044.8 7838.4 الواردات 2096.2 2163.5 2027.9 الفائض 5442.7 5881.3 5810.5 التغير السنوي للقيمة بالدينار (%) الصادرات الاسمية -3.8 2.4 -10.9 الواردات الاسمية 3.4 8.4 13.3 ملحوظة: بيانات 2014 و2013 غير نهائية. توقع محللون في استطلاع لرويترز في ابريل نيسان أن يصل الفائض في ميزان المعاملات الجارية الكويتي إلى 38.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 وإلى 35 بالمئة في 2015. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)