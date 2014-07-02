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الأربعاء 2 يوليو تموز
أهم الأنباء الإقليمية
* إسرائيل تشيع الشبان الثلاثة وتقصف مواقع لحماس في غزة.
* السنة والأكراد ينسحبون من جلسة البرلمان العراقي بعد عدم تسمية رئيس للوزراء خلفا للمالكي.
* قذيفة مورتر تصيب 14 شخصا عند مزار شيعي في سامراء بالعراق.
* الأمم المتحدة: مقتل 2417 عراقيا على الأقل في يونيو.
* نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران يمكنها تقديم السلاح للعراق إذا طلب منها.
* العاهل السعودي يعين رئيسا جديدا للاستخبارات مع اتساع نطاق الأزمة الاقليمية.
* اردوغان يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة التركية. يتبع