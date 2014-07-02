مسؤول كويتي: الانتهاء من 7% من عملية تحديث مصفاتي ميناء عبد الله والأحمدي

الكويت 2 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول كويتي إن الإنجاز المتحقق في مشروع الوقود البيئي الهادف لتحديث مصفاتي ميناء عبد الله والأحمدي وصل إلى سبعة في المئة حتى الآن.

وقال محمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية التي تمتلك المصافي الكويتية للصحفيين إن الشركة تولي هذا المشروع أهمية خاصة وتعتبره "المشروع الأهم" ولديها خطة واضحة لمتابعة الإنجاز فيه.

وتبلغ كلفة المشروع 3.39 مليار دينار (12.03 مليار دولار) وبدأ العمل فيه من نحو ثلاثة أشهر ويتضمن استحداث وحدات لمصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي وتحديث وحدات قائمة بهدف انتاج وقود صديق للبيئة ذي محتوى كبريتي منخفض يتفق مع المعايير العالمية.

كان المتحدث الرسمي باسم الشركة خالد العسعوسي قال في فبراير شباط لرويترز عن المشروع "تقريبا سنبني نصف مصفاة في ميناء عبد الله ونصف مصفاة في ميناء الأحمدي."

وقال محمد غازي المطيري في تصريحاته للصافيين الليلة الماضية أن اإدارة الشركة تعقد اجتماعات شهرية مع التحالفات المنفذة للمشروع وإدارة المشروع نفسه للوقوف على آخر تطورات سير العمل وما إذا كانت هناك عقبات تعترض التنفيذ وكيفية تذليلها.

والشركات القائدة للتحالفات الثلاثة المنفذة للمشروع هي شركة جيه.جي.سي اليابانية وبتروفاك البريطانية وفلور الأمريكية.

ويوجد في الكويت ثلاث مصاف لتكرير النفط بطاقة إجمالية نحو 930 ألف برميل يوميا منها 200 ألف برميل لمصفاة الشعيبة وهي أقدم مصفاة في الكويت و270 ألف برميل لمصفاة ميناء عبدالله و260 ألف برميل لمصفاة الأحمدي.

ومن المقرر أن يتم احالة مصفاة الشعيبة للتقاعد بعد أن يتم تشغيل المصفاة الزور التي تعتزم الكويت بناءها خلال السنوات المقبلة.