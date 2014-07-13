مجلس إدارة بوببيان الدولية الكويتية يقبل استقالة المدير العام
الكويت 13 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة اليوم الأحد إن مجلس الإدارة وافق على استقالة معن محمد الرشيد من منصبه كمدير عام للشركة اعتبارا من العاشر من يوليو تموز الجاري "لأسباب شخصية".
وأوضحت الشركة الكويتية في بيان نشر بموقع البورصة على الانترنت أن الرشيد سيبقى في موقع نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى ولا من سيحل محله في موقع المدير العام.
تأسست الشركة في 2004 وأدرجت ببورصة الكويت عام 2010 ويبلغ رأسمالها المدفوع 30 مليون دينار.
وتملك فيها شركة بوبيان للبتروكيماويات 19.9 بالمئة ومجموعة الصناعات الوطنية الكويتية 9.3 بالمئة والاستثمارات الوطنية 14 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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