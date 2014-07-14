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جدول-نمو إقراض البنوك الكويتية في مايو الأدنى منذ سبتمبر 2013

Mon Jul 14, 2014 7:58am GMT
 
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14 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي
اليوم الاثنين تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 6.1 بالمئة على
أساس سنوي في مايو أيار مسجلا أبطأ معدل منذ نوفمبر تشرين الثاني
2012 ومقارنة مع 6.5 بالمئة في نهاية ابريل نيسان.
    ونما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 6.2 بالمئة وهي أبطأ وتيرة
منذ سبتمبر أيلول 2013 وبعد أن زاد 6.5 بالمئة في ابريل نيسان.
    
المعروض النقدي (%)        مايو 2014    ابريل 2014    مايو 2013
 التغير السنوي (ن1)           15.1       15.8       14.8
 التغير السنوي (ن2)           6.1           6.5           10.8
 التغير السنوي (ن2-ن1)       2.9           3.4           9.4
 مطالبات البنوك على
    القطاع الخاص           6.2           6.5           4.2
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار           10.143       9.319       8.889
التغير السنوي (%)           14.1       16.9       20.7
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 