جدول-ارتفاع إنتاج نفط أوبك 140 ألف ب/ي في يوليو

30 يوليو تموز (رويترز) - فيما يلي جدول يظهر إنتاج نفط أوبك بالمليون برميل يوميا في يوليو تموز ويونيو حزيران وفقا لنتائج مسح لرويترز نشرت اليوم الأربعاء. ويشير المسح إلى ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول 140 ألف برميل يوميا في يوليو تموز مقارنة مع يونيو حزيران بدعم من زيادة الامدادات من ليبيا. وارتفع معروض أوبك قليلا فوق هدف المنظمة البالغ 30 مليون برميل يوميا. كانت أوبك أبقت خلال اجتماعها في 11 يونيو حزيران هدف الإنتاج دون تغيير للنصف الثاني من 2014. ولا توجد حصص إنتاج معلنة لكل دولة من دول أوبك على حدة. إنتاج يوليو إنتاج يونيو الجزائر 1.12 1.13 أنجولا 1.62 1.7 الإكوادور 0.55 0.54 إيران 2.78 2.8 العراق 3.08 3.15 الكويت 2.81 2.8 ليبيا 0.43 0.22 نيجيريا 1.93 1.90 قطر 0.71 0.72 السعودية 9.8 9.75(م) الإمارات 2.76 2.75 فنزويلا 2.47 2.46 إجمالي أوبك 30.06 29.92(م) م = معدل لا يشمل هدف أوبك المكثفات ولا سوائل الغاز الطبيعي. ويهدف مسح رويترز إلى تقييم معروض الخام الذي يصل إلى السوق باستبعاد الكميات المتجهة إلى التخزين. بيانات السعودية والكويت تشمل المنطقة المحايدة. بيانات فنزويلا تشمل النفط التخليقي المحسن. إنتاج نيجيريا يشمل إمدادات أجبامي ولا يشمل مكثفات أوسو وأكبو. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)