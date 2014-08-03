بيتك الكويتي: سنواصل إجراءات تحصيل الديون المستحقة على دار الاستثمار

الكويت 3 أغسطس آب (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الأحد إنه سيستمر في اتخاذ الإجراءات القضائية والتنفيذية لتحصيل المديونية المستحقة له على شركة دار الاستثمار وذلك في أول رد فعل بعد الحكم القضائي الذي رفع الحماية القانونية التي كانت تتمتع بها الشركة في مواجهة الدائنين وقالت شركة دار الاستثمار الكويتية التي تملك حصة في شركة استون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الفارهة في بيان إن محكمة الاستئناف بالكويت أصدرت حكما في 24 من يوليو تموز يقضي بالغاء وقف الإجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين ضد الشركة وبالتالي رفع الحماية القانونية التي كانت تتمتع بها في مواجهة الدائنين وفق بنود قانون الاستقرار المالي‭‭.‬