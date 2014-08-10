كيبكو الكويتية ترفض عرض شركة أمريكية لشراء وحدة أو.اس.ان
الكويت 10 أغسطس آب (رويترز) - رفضت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عرضا تقدمت به شركة استثمار مباشر أمريكية لشراء وحدة أو.اس.ان للتلفزيون المدفوع مقابل 3.2 مليار دولار.
وأو.اس.ان إحدى شركات مجموعة كيبكو ونتجت عن اندماج شوتايم وأوربت في 2009. وتقدم أو.اس.ان خدماتها من خلال 140 قناة تلفزيونية تقريبا
وقال بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الأحد "تود شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) الإفادة بأنها بعد دراسة العرض والتباحث مع الشريك قد رفضت العرض المقدم من إحدى الشركات الأمريكية الخاصة ذات السمعة الطيبة." ولم يذكر اسم الشركة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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