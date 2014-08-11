التجارية العقارية الكويتية تبيع عقارا مقابل 15.5 مليون دينار

الكويت 11 أغسطس آب (رويترز) - قالت التجارية العقارية الكويتية اليوم الإثنين إنها وقعت عقد بيع عقار مملوك لها بمنطقة المهبولة بالكويت مقابل 15.5 مليون دينار (54.7 مليون دولار) محققة ربحا من الصفقة قدره 4.1 مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت "أثر عملية البيع سوف يظهر بالبيانات المالية للشركة بالربع الثالث من العام 2014."