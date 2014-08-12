جدول-تسارع المعروض النقدي وإقراض البنوك الكويتية في يونيو

12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 7.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران من 6.1 بالمئة في مايو أيار عندما سجل أبطأ معدل منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012. ونما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص سبعة بالمئة مرتفعا من 6.2 بالمئة في مايو أيار والمعدل الأخير هو الأبطأ منذ سبتمبر أيلول 2013. المعروض النقدي (%) يونيو 2014 مايو 2014 يونيو 2013 التغير السنوي (ن1) 18.1 15.1 18.2 التغير السنوي (ن2) 7.4 6.1 11.2 التغير السنوي (ن2-ن1) 3.5 2.9 8.9 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 7.0 6.2 4.0 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 9.006 10.143 8.347 التغير السنوي (%) 7.9 14.1 14.2 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)