بيت التمويل الكويتي يسدد 22.5 مليون دينار رسوم تعاملات عقارية

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي اليوم الثلاثاء إنه سدد 22.5 مليون دينار (79.4 مليون دولار) رسوما حكومية على تعاملاته العقارية في الأراضي الفضاء.

وقال أكبر بنك إسلامي في الكويت "إلحاقا للإفصاحات السابقة بشأن الرسوم المقررة من وزارة المالية نود الإفادة بأن بيت التمويل الكويتي ... يعلن عن أنه وحتى تاريخ 4 أغسطس 2014 قد قام بسداد مبلغ إجمالي 22.5 مليون دينار كويتي يخص الفترات السابقة وحتى تاريخ 31 مارس 2015."

وأضاف "لا يوجد تأثير على بيان الأرباح والخسائر حيث أن كافة المبالغ المسددة قد تم إثباتها في الفترات السابقة المقابلة لها

كان حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس الإدارة قال هذا الأسبوع في بيان إن بيت التمويل الكويتي بادر إلى سداد قيمة الرسوم المقررة على تعاملاته في العقار المحلي فيما يتعلق بالأراضي الفضاء وفقا لمطالب وزارة المالية وحسب القانون "رغم تحفظه على بعض الجوانب الخاصة بهذه الرسوم من حيث قانونيتها وسلامة تطبيقها ... وانعكاساتها على سوق العقار المحلى."

وقال في حينه إن البنك يحتفظ بحقه كاملا في استرجاع المبلغ المدفوع أو جزء منه على ضوء ما ستسفر عنه الأحكام القضائية في هذا الخصوص.

ويفرض القانون الكويتي رسوما على الأرض الفضاء غير المستغلة تشجيعا لمالكيها على استثمارها ومنعا للمضاربات التي أشعلت أسعار الأراضي في الكويت بشكل كبير أثر سلبا على المواطنين والمقيمين.