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بيت التمويل الكويتي ينتظر الموافقة لتعيين رئيس تنفيذي

Wed Aug 13, 2014 7:01am GMT
 
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الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في البلاد اليوم الأربعاء إنه ينتظر موافقة الجهات الرقابية لتعيين مازن الناهض رئيسا تنفيذيا.

وقال البنك في بيان نشر بموقع بورصة الكويت تعقيبا على خبر نشر الشهر الماضي بشأن تعيين الناهض رئيسا تنفيذيا "لم يتم تعيين مازن الناهض في منصب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي حتى تاريخه وذلك انتظارا للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية."

وفي ابريل نيسان وافق مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي على استقالة محمد العمر الرئيس التنفيذي للبنك حينذاك "وإحالته للتقاعد اعتبارا من أول مايو (أيار) 2014." (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 