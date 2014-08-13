صافولا السعودية: بدأنا محادثات أولية بخصوص الاستحواذ على أمريكانا الكويت

الرياض 13 أغسطس آب (رويترز) - قالت مجموعة صافولا السعودية في بيان اليوم الأربعاء إنها بدأت محادثات تمهيدية بخصوص استحواذ محتمل على الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) لكن المحادثات لم تصل إلى الحد الذي يستلزم الإفصاح.

وقال البيان الذي نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية "صافولا كانت قد بدأت مفاوضات أولية مع إدارة أمريكانا حول دراسة هذه الفرصة ولم تسفر هذه المفاوضات حتى اللحظة عن أي تطور جوهري يستلزم الإفصاح عنه."

وأضاف البيان أن الشركة حضرت عرضا مرئيا لإدارة أمريكانا تضمن فرصة لاستكشاف ودراسة الاستحواذ وأنها وقعت اتفاقية للمحافظة على السرية.

وارتفع سهم صافولا 1.3 بالمئة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد الإعلان عن إجراء المفاوضات فيما قفز سهم أمريكانا 3.2 بالمئة في بورصة الكويت.

وكانت رويترز قالت في أبريل نيسان إن مجموعة الخرافي التي تمتلك حضة أغلبية في أمريكانا فوضت بنك الاستثمار روثتشايلد لمخاطبة مشترين محتملين ومنهم مجموعات للاستثمار الخاص وصناديق للثروة السيادية فى المنطقة لاستكشاف اهتمامها بالمجموعة التى تقدر قيمتها بنحو 3.6 مليار دولار.

وتشير بيانات لتومسون رويترز إلى أن عائلة الخرافى تمتلك 66.8 بالمئة فى أمريكانا من خلال شركة محمد عبد المحسن الخرافى وأولاده.