مسح لرويترز- اسعار النفط أقل من حاجات الميزانية في معظم دول اوبك

15 أغسطس آب (رويترز) - يظهر مسح لرويترز ان اسعار النفط الان منخفضة جدا عن المستويات التي تكفي لتغطية حاجات الانفاق في معظم دول اوبك.

ورغم ان تكلفة استخراج النفط من باطن الارض منخفضة في معظم دول المنظمة إلا ان تنامي الانفاق الاجتماعي وخططا طموحة للبنية التحتية يعني ان كثيرين من منتجي النفط يجنون الان ايرادات لمبيعاتهم النفطية أقل مما يحتاجون لتمويل ميزانياتهم.

وبلغ المتوسط المرجح لاسعار النفط لاعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول 106 دولارات للبرميل العام الماضي وهو ما يكفي بالكاد لتغطية متوسط حاجات الميزانية لدول المنظمة وفقا لارقام جمعها فريق من المحللين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

لكن اسعار النفط تسير في منحنى نزولي وتشير حسابات لامانة اوبك الي ان سعر سلة خامات المنظمة بلغ 100.88 دولار فقط للبرميل يوم الاربعاء.

وتظهر بيانات من خبراء اقتصاديين ومحللين بصناعة النفط الي ان سبعة من اعضاء اوبك الاثني عشر -من بينهم العراق وايران ونيجيريا- يحتاجون الان الي اسعار للنفط أعلى كثيرا لتغطية حاجات ميزانياتهم.

وتحتاج ايران الي ان يرتفع سعر النفط 11 بالمئة في حين يحتاج العراق الي ان زيادة في سعر النفط قدرها 16 بالمئة.

وتحتاج نيجيريا الي زيادة اكثر حدة في اسعار النفط فيما يرجع الي التكلفة المتزايدة لمشاريع بحرية في المياه العميقة تقول وكالة الطاقة الدولية انها تجتذب شركات نفطية تسعى لتفادي الاضطرابات الداخلية في البلد الافريقي.

وعلى النقيض فان متوسط اسعار بيع النفط غطت حاجات الميزانية لخمسة اعضاء رئيسيين في اوبك معظمهم في منطقة الخليج وهم السعودية ودولة الامارت العربية وقطر والكويت وانجولا.

ويتوقع محللون ببنك ناتيكس الفرنسي ان الكويت ودولة الامارات ستكونان الاكثر سهولة في تلبية حاجات الميزانية بفضل مستويات مرتفعة لانتاج وصادرات النفط بالنسبة الي عدد السكان.