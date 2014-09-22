مقدمة 1-بنك برقان الكويتي يسعر سندات الثلاثاء

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دبي 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مرتبو إصدار سندات لبنك برقان الكويتي إن البنك اجتذب أوامر اكتتاب بأكثر من 500 مليون دولار في الإصدار الهادف لتعزيز رأس المال الأساسي والمقرر تسعيره يوم الثلاثاء.

وظل السعر الاسترشادي في نطاق أوائل إلى منتصف السبعة بالمئة وهو المستوى الذي أعلن في وقت سابق اليوم.

ويمكن إعادة شراء السندات الدائمة بعد السنة الخامسة وسيكون الإصدار بالحجم القياسي أي لن يقل عن 500 مليون دولار على الأرجح.

وأجرى ثالث أكبر بنك خليجي من حيث الأصول جولات ترويج في آسيا والإمارات العربية المتحدة وأوروبا أوائل سبتمبر أيلول وقال إنه سيصدر السندات بناء على أوضاع السوق.

وقام بترتيب اللقاءات مع المستثمرين اتش.اس.بي.سي كمنسق عالمي وسيتي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني كمديري اكتتاب.