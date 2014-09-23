برقان الكويتي يطلق سندات قيمتها 500 مليون دولار بسعر 7.250%

دبي 23 سبتمبر أيلول (رويترز) - أفاد مرتبو إصدار سندات لبنك برقان الكويتي أن البنك أطلق اليوم الثلاثاء الإصدار الهادف لتعزيز رأس المال الأساسي وذلك بقيمة 500 مليون دولار عند 7.250 بالمئة ومن المتوقع أن يسعر العملية في وقت لاحق اليوم.

كان السعر الاسترشادي النهائي تحدد اليوم في نطاق 7.25 إلى 7.375 بالمئة وأعلن السعر الاسترشادي الأولي أمس الاثنين عند أوائل إلى منتصف السبعة بالمئة. ويشرف على العملية اتش.اس.بي.سي كمنسق عالمي وسيتي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني كمديري إصدار.

وتصدر السندات بأجل دائم ويحق للبنك إعادة شرائها بعد السنة الخامسة.

وأظهرت الوثائق نمو طلبات الاكتتاب من المستثمرين إلى أكثر من 850 مليون دولار.