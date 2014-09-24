الكويت تطرح النفتا بعلاوة 17 دولارا للطن

سنغافورة 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال تجار اليوم الأربعاء إن الكويت تطرح بيع النفتا للفترة من ديسمبر كانون الأول 2014 إلى نوفمبر تشرين الثاني 2015 بعلاوة 17 دولارا للطن فوق أسعار الشرق الأوسط تسليم ظهر السفينة (فوب) أي بانخفاض 30 بالمئة عن عقد الاثني عشر شهرا الذي يحل أجله في نوفمبر تشرين الثاني الحالي.

لكن لم يتسن التأكد من ذلك لأن مؤسسة البترول الكويتية - الطرف البائع - لا تعلق على صفقاتها.

وتجري المؤسسة حاليا محادثات دخلت يومها الثالث في سنغافورة مع المشترين الآسيويين بمن فيهم المشترون من اليابان وكوريا الجنوبية بشأن المبيعات محددة المدة. ومن المتوقع اختتام المحادثات يوم الجمعة.

ويأتي العرض في وقت يشهد إمدادات كثيفة بالسوق الفورية إثر أحجام قياسية مرتفعة من الإمدادات الغربية المقرر أن تصل آسيا.

ولدى مؤسسة البترول الكويتية عقود مدتها 12 شهرا مع المشترين الآسيويين تبدأ في ابريل نيسان وأغسطس آب وديسمبر كانون الأول.