الكويت ترسل شحنة أولى من النفط الخام لمصر في أكتوبر

دبي 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت الكويت اليوم الأربعاء إنها ستشحن نحو مليوني برميل من النفط الخام أوائل أكتوبر تشرين الأول إلى مصر وتعطيها أولوية كمشتر قبل المبيعات من المخزونات في سوق البحر المتوسط.

وقد تم توقيع صفقة شحن مليوني برميل من الخام الكويتي شهريا هذا الأسبوع مع الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد).

وسوميد التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط مملوكة بنسبة 50 في المائة للهيئة المصرية العامة للبترول وتملك مجموعة من اربعة بلدان خليجية عربية أخرى -هي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر- النصف الآخر.

وقال ناصر المضف العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "عقد التخزين مع سوميد يهدف إلى تيسير صادرات النفط الخام الى أوروبا عبر البحر المتوسط."

وستذهب الشحنة الأولى وقدرها مليونا برميل الى ميناء العين السخنة المصري على البحر الأحمر ثم تضخ عبر الانابيب الى مرفأ سيدي كرير.

ونقلت كونا عن المضف قوله إن مصر ستعطى أولوية وفقا لاحتياجاتها.

وكانت الإمارات والسعودية والكويت قدمت مجتمعة لمصر منحا وقروضا ومنتجات نفطية بمليات الدولارات منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي للاخوان المسلمين العام الماضي.