فائض الميزانية يرتفع في الكويت مع تباطؤ الإنفاق الحكومي

من أحمد حجاجي

الكويت 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت أرقام وزارة المالية الكويتية أن ميزانية الكويت حققت فائضا ماليا قدره 12.9 مليار دينار (44.8 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي بشكل كبير بسبب تراجع النفقات الرأسمالية.

وأظهرت الأرقام أن الكويت الغنية بالنفط لا تزال تجد صعوبة في إنفاق عائدات ثروتها النفطية على مشاريع تنموية بسبب الروتين والبيروقراطية التي تعاني منها أجهزة الدولة والصراع المحتدم بين الحكومة والبرلمان والذي تسبب في تعطيل مشاريع التنمية خلال العقد الأخير.

وبلغت جملة الإيرادات الفعلية للدولة 31.8 مليار دينار منها 29.3 مليار دينار من النفط بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 2.5 مليار دينار.

وتوضح الأرقام أن هذا الفائض في الميزانية العامة في السنة المالية الأخيرة شكل 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 12.7 مليار دينار أو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة التي سبقتها.

وحققت الكويت فائضا في ميزانيتها العامة منذ 1995 لكن الإنفاق الحكومي المتزايد على الرواتب والمزايا والحوافز التي تمنحها الدولة للمواطنين قد يحول هذا الفائض إلى عجز بحلول عام 2017 طبقا لتقارير صندوق النقد الدولي في حال استمر الإنفاق بوتيرته الحالية بينما تقول الحكومة الكويتية إن هذا قد يحدث بحلول عام 2021.

وقال الصندوق العام الماضي بعد مشاورات أجراها مع الحكومة إن على الكويت الغنية بالنفط أن تكبح جماح الإنفاق العام لاسيما في جانب المرتبات والأجور والعمل على إيجاد مصادر جديدة للدخل إن أرادت أن تحتفظ بموقف مالي قوي وأن يكون توزيع الثروة النفطية عادلا بين الأجيال القادمة.

وتستثمر الكويت فوائضها المالية في الاسواق العالمية حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت باستثمار الجزء الأعظم من هذه الأموال في الأسواق الخارجية.