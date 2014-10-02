مقابلة-الكويت تدعو شركات نفط عالمية لتطوير حقول رئيسية

من رانيا الجمل

دبي 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تجري الكويت محادثات مع خمس شركات نفط كبرى للمساهمة في زيادة إنتاجها من الخام وتطوير بعض حقولها ومن بينها حقل برقان ثاني أكبر حقل نفط في العالم في خطوة واجهت في الماضي معارضة سياسية شديدة.

وقال هاشم هاشم الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت التي تديرها الدولة لرويترز اليوم الخميس إن الكويت دعت بي.بي البريطانية وتوتال الفرنسية ورويال داتش شل وإكسون موبيل وشيفرون إلى التقدم بعروض لما يسمى باتفاقية خدمات فنية معززة لحقل الرتقة الشمالي للخام الثقيل.

وقال هاشم في مقابلة عبر الهاتف "وجهنا الدعوة لشركات النفط الخمس العالمية الكبرى لإبداء الاهتمام. هذا هو نهجنا" مضيفا أن إكسون ربما لا تكون مهتمة بتقديم عرض.

وتابع قوله "نحاول إنجاز هذا العقد في الربع الأول أو الثاني من العام القادم."

وتأتي الخطة في إطار جهود الكويت لتحقيق هدف إنتاج أربعة ملايين برميل يوميا بحلول العام 2020. وتنتج الكويت عضو منظمة أوبك حاليا نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط وتصدر حوالي ثلثي الإنتاج.

وقال هاشم إن شركة نفط الكويت تخطط أيضا لفتح حقول أخرى مثل حقول الشمال ومناطق في حقل برقان العملاق أمام الشركات الأجنبية لتطويرها.

وتابع "نبدأ بحقول النفط الثقيل ثم سنتجه إلى حقول الشمال والجنوب الشرقي.. سنعمل على مراحل الواحد تلو الآخر."