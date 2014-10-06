البترول الكويتية العالمية تلغي استثمارا بمصفاة روتردام وتدرس بيعها

لندن 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال متحدث اليوم الاثنين إن شركة البترول الكويتية العالمية ألغت استثمارا بقيمة 1.4 مليار دولار كانت تعتزم ضخه في مصفاتها يوروبورت التي تبلغ طاقتها 88 ألف برميل يوميا في روتردام بسبب ظروف السوق وإنها تدرس حاليا بيع المصفاة.